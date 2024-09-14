أحمد السقا يحصد جائزة الابداع عن فيلم السرب من مهرجان الفضائيات العربية

حصد النجم أحمد السقا جائزة الإبداع من مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 المقام داخل أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس، وذلك عن دوره في فيلم السرب.

أحمد السقا يهدي جائزته بمهرجان الفضائيات للفنانة الراحلة ناهد رشدي

ووجه النجم أحمد السقا الشكر للقوات المسلحة والقوات الجوية علي ما قدموه من مساعدات لفيلم السرب، كما أهدي الشقا تكريمه للفنانة ناهد رشدي التي رحلتوعن عالمنا اليوم.

وتعاقد النجم أحمد السقا مؤخرا على بطولة فيلم جديد بعنوان "خبطة العمر" من تأليف هاني سرحان و إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وجاري اختيار باقى فريق العمل والتعاقد معهم.

فيلم السرب

فيلم السرب يؤرخ إحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

وقدم النجم أحمد السقا في رمضان الماضى مسلسل "العتاولة" والذى حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه، حيث لاقى العمل تفاعلاً من المشاهدين، وهو ما أثار تداول بعض مشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في المسلسل بجانب أحمد السقا، كل من، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.