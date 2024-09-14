أحمد السقا يهدي جائزته للراحلة ناهد رشدي في لقطة مؤثرة

كان الفنان أحمد السقا أبرز حضور مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ15 حيث كُرم هو وعدد من النجوم الذين تألقوا في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2024 .

وفي لقطة إنسانية ألقى الفنان كلمة قصير يشكر فيها القائمين على المهرجان ومن ثم فاجئ الجميع بإهدائه جائزته للراحلة التي غادرت دنيانا صباح اليوم الفنانة القديرة ناهد رشدي .

الدورة الـ 15 من مهرجان الفضائيات العربية

تأتي الدورة الخامسة عشر من مهرجان الفضائيات العربية باستعدادات ضخمة احتفالًا بمرور 15 عامًا على انطلاق المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط لتكريم نجوم وإعلامي الوطن العربي.

يعتمد المهرجان في اختياراته على تصويت الجمهور المصري والعربي، حيث أطلق استفتاءً خاصًا للجوائز عبر موقعه الرسمي منذ حوالي شهر. ومن المتوقع أن تُعلن الجوائز خلال حفل الختام.

وفاة ناهد رشدي

توفيت الفنانة القديرة ناهد رشدى عن عمر ناهز 67 عامًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الموافق 14 سبتمبر والذي صادف نفس يوم ميلادها.

وأعلنت ابنتها دينا سعد نبأ وفاتها خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"، وكتبت : "لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".