أوضح أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد سيرجي فيالوف أسباب المغص المراري وكيفية التخلص من الأعراض غير السارة، وعلى عكس أنواع المغص الأخرى، لا يحدث المغص المراري بشكل حاد وفوري ويزداد تدريجيا، وفي نهاية المطاف تصبح متلازمة الألم لا تطاق.

ما هو السبب؟

في انسداد القنوات الصفراوية، يمكن أن تكون مسدودة بحجر أو تشنج أو دودة أو عدوى ، وهناك العديد من العوامل التي ترتبط الغالبية العظمى من الحالات بتحص صفراوي، وهناك خياران فقط لحل المشكلة يمكن للحصوة أن تنتقل إلى الأمعاء من تلقاء نفسها ثم تترك الجسم مع البراز، والخيار الثاني أقل تفاؤلاً - فغالبًا ما تتعثر حصوات المرارة ولحسن الحظ، فهو أقل شيوعا.

في معظم الحالات، لا تزال الحجارة تخرج وفي بعض الأحيان من تلقاء نفسها، وأحيانا بمساعدة العلاج الدوائي وعندما يبقى الحجر في الداخل، يحدث التهاب المرارة. مع هذا المرض، يجب إزالة المرارة.

إذا كنت تعاني بشكل دوري من المغص المراري الذي يختفي من تلقاء نفسه، فلا تتجاهل هذا العرض ومن الضروري الخضوع للفحص وتحديد ما يجب فعله بعد ذلك مع حصوة المرارة.

لا توجد ضمانات بأن المغص لن يحدث مرة أخرى وأن المزيد من الحصوات لن تتطلب التدخل الجراحي.