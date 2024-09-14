الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

منتخب الكراسي المتحركة يفوز على امريكا.. وديا

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز  منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة ( ٢ / صفر )  على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وديا ، فى اللقاء الذى اقيم بينهما  اليوم فى مجمع صالات د.حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ، وذلك فى إطار الاستعدادات الأخيرة لمنتخب الفراعنة لخوض منافسات بطولة العالم للكراسي المتحركةالتي تستضيفها مصر ، خلال الفترة من ١٥ والي ٢٢ سبتمبر  الجاري على صالة د. حسن مصطفى.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.
وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية.
ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وشيلي“.

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