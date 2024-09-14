أبرز 10 نقاط في تصريحات وزير الإسكان

في تصريحات له اليوم، اعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،عن 10 نقاط منها ما يتعلق بإتاحة الأراضى بمساحات كبيرة بالجنيه المصري وكذلك بالدولار، وتنمية القطاع السياحي ومبادرة حياة كريمة وشركات مياه الشرب

أولا: أى مستثمر مصرى سيتم التعامل معه بالعملة المحلية ( الجنيه).



ثانيا: توجد منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلاً من الخارج.

ثالثا: كبار المطورين العقاريين سيكون لهم آلية تعامل تتناسب مع إمكاناتهم.

رابعا:إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية فى قطاع التنمية السياحية واستيعاب حجم الإقبال المتزايد للسياح من مختلف الجنسيات على الساحل الشمالى.

خامسا: مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري سيتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري.

سادسا: مطلع العام المقبل سيتم البدء فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من "حياة كريمة" فى 1700 منطقة ريفية.

سابعا: تتولى وزارة الإسكان تنفيذ مشروعات المبادرة بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ثامنا: تعظيم دور ومهام الهيئة العامة للتنمية السياحية، فى إتاحة الفرص الاستثمارية، واستغلال الواجهة الشاطئية المتميزة لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط.

تاسعا: تقديم الدعم لمجال الاستثمار السياحي، وهو أحد الملفات الهامة على أجندة الحكومة الحالية.



عاشرا : تطوير الهيكل الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة.