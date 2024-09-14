أول إجراء بشأن عصابة النصب على المواطنين

أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بحبس متهمين بالنصب على المواطنين، من خلال التزوير، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغًا، من سائق بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقيام الأخير بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله وإيهامه بقدرته على توفير أوراق رسمية له مزورة لتسهيل التحصل على قروض من البنوك إلا أنه قام بالنصب عليه.

عقب ذلك، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهما عاطلان "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (مستندات منسوبة لإحدى الشركات "مزورة" - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" – طابعة - عدد 6 أختام منسوبين لجهات مختلفة - طبنجة صوت - عدد من الطلقات- مبلغ مالى ".

في سياق آخر، كلفت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بسرعة إجراء التحريات في مصرع شاب متأثرًا بطلق ناري على يد 3 أشخاص جرّاء مشاجرة نشبت بينهم، بمنطقة الطالبية.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد مقتل شاب على يد 3 آخرين بسبب خلافات شراكة بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين مقتل شاب، 35 سنة، متأثرًا بطلق ناري على يد 3 أشخاص، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات شراكة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد هاجم كلب مسعور وعقر 5 أشخاص بينهم طفلة بمنطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان بلاغًا يفيد بإصابة 5 أشخاص بعقر كلب مسعور أصابهم بإصابات بالغة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبالفحص الطبى تبين إصابة كل من: كارما مصطفى جابر، 4 سنوات، مصابة بجرح تهتكي ومتفرق وعميق في الرأس كله، وأحمد عبدالتواب 32 سنة، ويوسف يحيى 13 سنة، كريمة محمود سيد، 45 سنة، محمد نوبى جمعة 52 سنة.

وتنوعت الإصابات ما بين العقر في مختلف أجزاء الجسم، مما تسبب في حدوث جروح قطعية وتهتك فى المناطق المصابة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.



