عضو غرفة شركات السياحة: موسم العمرة الرسمي لم يبدأ بعد

أكد باسم السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، أن هناك فرصة لخروج رحلات العمرة الفترة المقبلة، وهناك القدرة على تنظيم رحلات الأسبوع المقبل، مشددًا على نه ليس هناك محظورات برحلات العمرة.

تنظيم رحلات العمرة:

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن موسم العمرة الرسمي لم يبدأ حتى الآن، وهناك العديد من الشركات التي تستعد لاستقبال المعتمرين والسفر إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه من المتوقع أن نشهد تنافس كبير بين الشركات السياحية العاملة في هذا القطاع لاستقطاب عدد كبير من المواطنين للسفر لأداء مناسك العمرة.

وتابع: "موسم العمرة مفتوح ومطلق المنافسة أمام الشركات بين بعضها البعض.. وكل الشركات حصتها متاحة"، مؤكدًا أن أسعار العمرة تبدأ من 30 ألف وتمتد لعدد الخدمات ونوعية الطلبات التي يتم تقديمها وترتفع بالنظر لهذه الأمور.