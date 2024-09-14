الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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وفاة طفلين وبتر لمصاب.. آخر تحديث لضحايا حادث قطار الشرقية (فيديو)

قطاري الزقازيق
قطاري الزقازيق

كشف وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات الزقازيق الجامعية، تفاصيل حادث قطاري الشرقية، مؤكدا أن المستشفى استقبل حالتي وفاة لطفلين و31 إصابة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإصابات عبارة عن كسور وهناك حالات تعاني من نزييف ومعظم الإصابات خفيفة.

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سحب عربات قطاري الزقازيق من موقع الحادث


وأردف وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات الزقازيق الجامعية، أن كل الإمكانيات متاحة لعلاج المصابين في الشرقية وكل فصائل الدم متوفرة في بنك الدم، والأهالي تبرعوا لذويهم.
وأشار إلى أن هناك حالة واحدة فقط خطيرة تحتاج إلى بتر، وباقي الحالات تتلقى العلاج وتم إجراء التدخل الجراحي اللازم وهناك حالة طوارئ في المستشفى.


وقال إن الكسور الخفيفة في العظام والنزيف المتوسط هو ما يعاني منه 70 % من المصابين وسوف يغادرون خلال الساعات الـ 12 المقبلة ولن يتبقى سوى 6 حالات فقط.

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