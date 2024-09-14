تعرف على رابع ورش مهرجان المسرح العربي

أعلن الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، عن رابع ورش الدورة الخامسة، وهي ورشة الكتابة، والتي يقدمها المؤلف ميشيل منير، وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديميةالفنون واشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

المؤلف ميشيل منير

ميشيل منير كاتب مصري ساخر، حاصل علي دبلومة صناعة الأفلام السينمائية من مدرسة السينما SOLC، وحصل على المركز الأول في التأليف في مهرجان الجامعات السعودية جامعة الملك سعود بالرياض.

حصل على مجموعة من الجوائز في مهرجانات مختلفة في التأليف والإخراج المسرحي، ويكتب محتويات لمشاهير السوشيال ميديا، وصدر له عشر أعمال أدبية ومنها كتب : "ربنا يقدرني وأسعدكم، لف واحلم تاني، نزيف داخلي، توابل إنسانية مُضرة، خد بالباقي خناق، احذر الوجع متكرر، حرنكش بالمايونيز، جزيرة فالديفيان، نوفمبر ١٩٢٤ مجموعه مسرحية، وهو مدرب الكتابة لفرقه جوقة المسرح بالمملكة العربية السعودية بالرياض.



مهرجان المسرح العربي



ويشار إلى أن تحتضن محافظة الإسكندرية المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 7 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفلي إفتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة.

ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم في وقت لاحق.