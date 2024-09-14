50 منحة دراسية لطلاب الفنية بجنوب سيناء بجامعة الملك سلمان

أكدت محافظة جنوب سيناء اليوم في بيان رسمي حصول طلاب الدبلومات الفنية من مدارس جنوب سيناء التي تشمل الزراعة والسياحة والصنايع علي 50 منحة دراسية بخضم يصل الي 50% من المصروفات الدراسية بشرط حصول الطلاب المتقدمين للجامعة لطلب المنحة علي نسبة 75% من المجموع علي الاقل .

وأشار البيان ان جهود محافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك بالتنسيق مع مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية ورئيس الجامعة أسفرت عن هذه المنحة لأبناء محافظة جنوب سيناء من طلبة الدبلومات الفنية .

وأن تلك المنح للدبلومات الفنية تستهدف دعم أبناء جنوب سيناء ورفع مستوي تأهيل أبنائنا المتفوقين من خريجي المدراس الفنية لحصولهم علي شهادات عليا من جامعة الملك سالمان الدولية وهي جامعة من الجيل الرابع من أرقي جامعات في مصر والشرق الاوسط حيث يحصل خريجي دبلومات الصنايع علي البكالوريوس من كليات الصناعات التكنولوجية وخريجي دبلومات الزراعة علي بكالوريوس كلية الزراعات الصحراوية وخريجي مدارس السياحة والفنادق علي بكالوريوس كليات السياحة والفنادق من جامعة سالمان الدولية .

وطالب محافظ جنوب سيناء الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط التوجه للتقديم بمقر الجامعه وليس بمقر المحافظة وتقديم أوراقهم وكافة المستندات المطلوبة سواء تقديم ألكتروني أو تقديم ورقي موجها الشكر لأدارة جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة رئيس الجامعة الدكتور أشرف حسين ودور الجامعة في تأهيل أبناء المحافظة فنيا وعلميا لسد أحتياجات التنمية والاستثمار خاصة وان جنوب سيناء تتمتع بمناطق صناعية بأبورديس وأبو زنيمة ومناطق زراعية مثل التجمعات التنموية والمناطق اللوجستية المزمع أنشاؤها .