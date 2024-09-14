«البركة كابيتال» تخطط لإطلاق صندوق متخصص فى الاستثمار الرياضي

2مليار جنيه مستهدف رأس المال

تعتزم شركة البركة كابيتال، التابعة لبنك البركة مصر خلال المرحلة القادمة تأسيس صندوق متخصص فى الاستثمار الرياضى والكيانات الرياضية فى التخصصات المختلفة.

قالت سارة حسنى، المدير العام لشركة البركة كابيتال، إن فريق العمل يعكف حاليا على تحديد السياسة الاستثمارية التى تحدد الكيانات التى سيتم الاستثمار بها، والرياضيات التى تلقى اهتماما من جانب الدولة، خاصة فى لعبتَى كرة القدم، واليد، بالإضافة إلى الألعاب الفردية، وكذلك تحديد الخدمات التى ستعمل الشركة على المساهمة بالاستثمار وإدارة المنشآت الرياضية من أندية ومراكز شباب.

أضافت أنه سيتم إدارة المنشآت الرياضية بشكل مالى أكثر احترافا، ويسمح أيضا للمؤسسات الراعية بالقيام بدورها فى الرعاية بشكل غير مباشر، خاصة أنها ستجنى عوائد من ذلك بدلا من قيامها بالإنفاق وتحمل التكاليف فقط.

وأشارت إلى أن القطاع الطبى الرياضى يدخل من ضمن اهتمامات الصندوق، كونه من القطاعات المهمة التى تسهم فى تأهيل الرياضيين، خاصة فى المنشآت الرياضية الصغرى، بالإضافة أيضا إلى المصانع المنتجة للملابس الرياضية.

كما أشارت إلى التواصل مع عدد من المؤسسات الرياضة المتحمسة فى المشاركة والاستثمار فى الصندوق.. وأوضحت المدير العام لشركة «البركة» أن رأس مال الصندوق يبدأ 500 مليون جنيه، يصل خلال عامين أو 3 أعوام إلى 2 مليار جنيه.

كانت شركة البركة كابيتال قد أعلنت مؤخرا عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة INVIA، المتخصصة فى التكنولوجيا المالية المتخصصة فى التمويل المبتكر للمشروعات الصغيرة فى مصر، لإطلاق أول صندوق تمويل قائم على الإيرادات «متوافق مع الشريعة الإسلامية» والذى يهدف إلى تمويل الشركات الصغيرة مع التركيز بشكل خاص على قطاع الصناعة فى مصر.