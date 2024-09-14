«أيقونة الإرادة» .. تكريم سارة سمير على منصة التخرج

على هامش حفل تخرج الدفعة الجديدة من خريجي فرع الأكاديمية ببورسعيد، كرم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، البطلة سارة سمير، تقديرًا لإنجازاتها الرياضية المتميزة.

كانت سارة سمير حصلت على فضية رفع الأثقال في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخراً بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إن الأكاديمية تعتز بتكريم بطلتنا المتميزة، التي تمثل نموذجًا مشرفًا لابنة مصر الناجحة والمكافحة حيث تعد إنجازاتها الرياضية مصدر فخر للأكاديمية التي لا تدخر جهداً في دعم أبناءها الرياضيين.

بينما عبرت سارة سمير عن سعادتها بالتكريم، وقالت: "يشرفني أن أُكرم في بيتي ، هذا التكريم يمنحني دفعة قوية لمواصلة الرحلة وتحقيق المزيد من النجاحات".

جاء ذلك في حضور اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، اللواء /أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الدكتور راوية رزق القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، و الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية – واللواء محمد أحمد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الشمالية .

IMG_٢٠٢٤٠٩١٤_٢١٢٧٤٩