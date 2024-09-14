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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينعى الفنانة ناهد رشدي

الراحلة ناهد رشدي
الراحلة ناهد رشدي

نعى المجلس القومي للمرأة بخالص الحزن والآسى الفنانة الراحلة ناهد رشدى التى وافتها المنية صباح اليوم .

وعبر المجلس القومي للمرأة عن بالغ حزنه لرحيل فنانة كبيرة أثرت الدراما بالعديد من الأعمال الهامة على مدار عقود.

وتقدم المجلس  بخالص التعازي والمواساة الى أسرة الفنانة الكبيرة الراحلة ، وجمهورها ويدعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. 

 

يذكر أن الراحلة ناهد رشدي شاركت فيما يقارب الـ200 عمل، ولعل أبرز  أدوراها مسلسل الاختيار عام 2020،  ومسلسل لن اعيش فى جلباب أبى ومسلسل ارابيسك وساكن قصادي وهوانم جاردن سيتى وغيرها من الأعمال المتميزة.

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