بطل العالم في السباحة: حصلت على وسام الجمهورية من الرئيس السيسي

قال السباح محمد جودة، بطل مصر والعالم، إن أسرته كانت سعيدة للغاية بتكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل "قادرون باختلاف".

وأضاف "جودة"، خلال حواره مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "المشوار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن أول ميدالية حصل عليها كان عمره 9 سنوات، وبعد ذلك حصل على الكثير من الميداليات، حتى شارك في بطولة العالم 2019، وبعد ذلك حصل على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه الشكر إلى والديه وأشقائه على وقوقهم بجانبه خلال مشواره الرياضي، معقبًا: "أهلي وقفوي بجانبي بصورة كبيرة ودعموني على الاستمرار في السباحة".