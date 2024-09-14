الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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بطل العالم في السباحة: حصلت على وسام الجمهورية من الرئيس السيسي

بوابة الوفد الإلكترونية

قال السباح محمد جودة، بطل مصر والعالم، إن أسرته كانت سعيدة للغاية بتكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل "قادرون باختلاف".

وأضاف "جودة"، خلال حواره مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "المشوار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن أول ميدالية حصل عليها كان عمره 9 سنوات، وبعد ذلك حصل على الكثير من الميداليات، حتى شارك في بطولة العالم 2019، وبعد ذلك حصل على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ووجه الشكر إلى والديه وأشقائه على وقوقهم بجانبه خلال مشواره الرياضي، معقبًا: "أهلي وقفوي بجانبي بصورة كبيرة ودعموني على الاستمرار في السباحة".

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