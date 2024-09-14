وزير البترول الأسبق: مدينة نصر كانت جراج كبير قبل التوسع في إنشاء الطرق والكباري

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن التوسع في إنشاء الطرق والكباري ساهم بصورة كبيرة في تقليل الحوادث، وتوفير الوقت، مشبرًا إلى أن مدينة نصر ومصر الجديدة قبل التوسع في إنشاء الطرق كانت عبارة عن جراج كبير.

وأضاف "كمال"، خلال حواره مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "المشوار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن القلق والتوتر الذي حدث في سيناء سببه الرئيسي عدم التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن وجود العمران يقف حائل أمام أي مستعمر أو أي احتلال، وهذا الأمر كان واضحًا من تخوف دولة الاحتلال في الدخول إلى مدينة السويس.

وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة أعدت في جنوب البحر المتوسط، وهذه منطقة رائعة؛ خاصة وأن شمال البحر المتوسط يشهد انخفاضًا شديدًا في درجة الحرارة في فصل الشتاء، وقد تتوقف الحياة تمامًا، ولهذا فهذه المدينة قد تستقبل السياح في هذه المنطقة بصورة كبيرة، وتعمل طوال العام، بدلاً من أربع شهور فقط.