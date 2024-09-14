الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق.. فيديو

حادث تصادم قطاري
حادث تصادم قطاري الزقازيق

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن الحصيلة الأولية لحادث قطاري الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقال  حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه تم نقل مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق للمستشفى الزقازيق الجامعي والأحرار، وتم الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث.

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محافظ الشرقية يكشف تفاصيل حادث قطاري الزقازيق.. فيديو

وتابع: هناك حالتا وفاة حتى الآن، ولكن تم ارتفاع عدد المصابين إلى 39 حالة حتى الآن.

وأوضح حسام  عبد الغفار، أن وزير الصحة الدكتور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان يتابع تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطاري في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.  

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