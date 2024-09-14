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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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محافظ الشرقية يكشف تفاصيل حادث قطاري الزقازيق.. فيديو

حادث القطارين
حادث القطارين

كشف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تفاصيل حادث قطاري بالسكة الحديد أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، الذي وقع منذ قليل.

وقال حازم الأشموني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات بمحافظة الشرقية لاستقبال المصابين من قطاري الزقازيق.

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وتابع: تم إخلاء جميع الركاب من القطارين الذي وقع بهما الحادث اليوم، ويتم عملية الإخلاء لعودة حركة القطارات على الخط سكة الحديدية.
كما أكد، أن كافة الأمور تحت السيطرة، وهناك نحو 30 حالة إصابة وتم نقلهم إلى المستشفيات، كما أن هناك بعض الحالات تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة لهما.  

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