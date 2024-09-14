محافظ الدقهلية يشهد بدء التشغيل الفعلي لتوسعات مرفق مياه شربين

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت بدء التشغيل الفعلي لتوسعات مرفق مياه شربين عقب الانتهاء من كافة الانشاءات والتشغيل والتجريبي الذي شمل أعمال التطهير والتعقيم لكافة المرشحات ومراحل التنقيه قبل ضخ المياه في الشبكات للتأكد من نظافة كافة الخطوط حتي لا يحدث أي تلوث في المياه أو تغير خصائصها .

جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، والأستاذ ابراهيم صابر رئيس مركز ومدينة شربين .

وأوضح اللواء " مرزوق " بأن التشغيل سيتم تدريجي حفاظاً علي سلامة الشبكات حتي وصول المياه بكامل طاقتها الي جميع الشبكات والخطوط ، وحتي لا تتعرض خطوط المياه لأي كسر بسبب ضغط مياه المحطة .

كما أوضح " المحافظ " بأنه تم التأكد من مطابقة المياه للمواصفات الفنية قبل التشغيل التجريبي والفعلي وضخها في الشبكات والخطوط ، حيث تم أخذ عينات من المياه.



وتحليلها في المعامل المركزيه التابعه لمديرية الصحه للتأكد صلاحيتها وجودتها قبل ضخه في الشبكات من قبل مديرية الصحه بالدقهلية.

وأشار اللواء " مرزوق " الي أنه بعد التشغيل الفعلي اليوم للتوسعات الجديده ستبلغ الطاقه الإنتاجية للمرفق 240 الف متر مكعب يومي، مما سيحدث نقله حضارية في قطاع المياه في مراكز شربين وطلخا وبلقاس .



وقال " المحافظ " إن التوسعات الجديده ستعمل علي القضاء علي مشكلة قطع وضعف المياه بمراكز شربين وعدد من قري طلخا وقري بلقاس ، والتي عانا منها الكثير من المواطنين وخاصة الشهور الثلاثه الماضيه وهم فترة زروة المياه بسبب الاستهلاك الزائد للمياه خلال فترة الصيف.



كما قال اللواء " مرزوق " أبعث برسالة شكر وتقدير بإسم شعب الدقهليه الي الرئيس السيسي علي مبادرة حياه كريمه التي ستغير وجه الحياه لأهالينا في القري ، وتضمن لهم حياه كريمة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.