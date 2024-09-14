الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الفريق كامل الوزير يوجه بتشكيل لجنة من المختصين للوقوف على أسباب حادث الزقازيق

حادث قطار الزقازيق
حادث قطار الزقازيق

توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد لموقع حادث قطاري الزقازيق.

موقع حادث قطاري الزقازيق

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، بالدفع بمعدات وأوناش الطوارئ لموقع حادث قطار الزقازيق. 

كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، بتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت لوقوع حادث قطار الزقازيق.

ذكر مراسل فضائية "إكسترا نيوز" أنه تم نقل مصابى حادث قطارى الزقازيق للمستشفى الجامعى بالزقازيق وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حادث قطار الزقازيق ويوجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين. 

ووصل أعداد مصابي حادث تصادم قطارين سكة حديد في محافظة الشرقية إلى 23 مصابا و3 ضحايا.

وقع منذ قليل بمحافظة الشرقية تصادم بين قطارين ٣٣٦ المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم ٢٦١ القاهرة الإسماعيلية وذلك عند الكوبرى الجديد يالزقازيق.

كما تم الدفع ب 20 سيارة إسعاف في حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية.

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