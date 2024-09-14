القاهرة الجديدة: بدء "المرحلة الثانية" من تنفيذ روافع المياه ومحطة التنقية

بدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، اليوم أعمال تنفيذ "المرحلة الثانية" من روافع المياه ومحطة التنقية وربطها على الخط الناقل للمياه بطاقة إضافية ( 500 ) ألف متر مكعب يوميا.

وأعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس الجهاز ، أنه سيتم اجراء مناورات من خلال رافع 5 المغذى من محطة العبور والذى تم ربطه برافع سامى سعد حرصا علي تقليل زمن انقطاع المياه قدر المستطاع عن المناطق المتأثرة بالاعمال.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحل مشكلات انقطاع المياه بصورة جذرية فى مدينة القاهرة الجديدة، ووفقا لإجراءات جهاز المدينة نحو تدعيم ، وتطوير ( منظومة المياه ) بالمدينة، والعمل على توفير احتياجات السكان من كميات المياه العذبة (بالمرحلة الحالية والمستقبلية ) فسيتم تنفيذ ( المرحلة الثانية ) من روافع المياه ومحطة التنقية، وربطها على الخط الناقل للمياه بطاقة اضافية ( 500 ) ألف متر مكعب يوميا .

كان جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، أعلن رفع حالة الطوارئ بالمدينة الي الدرجة القصوى خلال ايام ( السبت / الاحد / الاثنين / الثلاثاء ) فترة تنفيذ المرحلة الثانية لروافع ومحطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة) والتى سيترتب عليها إنقطاع المياه عن بعض مناطق المدينة و ذلك إعتباراً من مساء اليوم السبت وحتى مساء الثلاثاء .