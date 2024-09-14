الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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فارسين شاهين: نريد إقامة دولتنا على 22% من أرض فلسطين التاريخية

وزيرة خارجية فلسطين
وزيرة خارجية فلسطين

أكدت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الدولة لشؤون خارجية فلسطين، أن الحل الوحيد للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية هو المصالح، مشددة على أن الولايات المتحدة الأمريكية حليف استراتيجي لإسرائيل ولديها حلفاء في المنطقة العربية، وستوازن بين مصالحها في المنطقة.

دولة فلسطين:

وتابعت شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج “عن قرب”، المذاع على فضائية “القاهرة الإخبارية”: “هناك ضغط داخلي على الإدارة الأمريكية من خلال استقالة  بعض العاملين بالمؤسسات”.
 

وأضافت: “نحن كشعب فلسطين لن نقبل أن نعيش في دولة فصل عنصري، ولن نقبل أن تكون حقوقنا مهدورة كما هي الآن، ونريد فقط أن نستقبل ونقبل بـ22% من فلسطين التاريخية وهي أن تكون دولة فلسطين قائمة عليه ونريد أن نجسدها على هذا الأساس”، موضحة أن العالم يعي تمامًا ما تفعله دولة الأحتلال خاصة في ظل  وجود حكومة نتنياهو، والذي يحدث في غزة وأهاليها هو غير مسبوق ولا يتقبله عقل الإنسان، مضيفة أن "نتنياهو سيستمر في حربه هو وحكومته المتطرفة، والمستوطنين، والفلسطنيين يجب أن يدافعوا عن أنفسهم لافتة إلى أن مايحدث في الضفة الغربية لا يمكن السكوت عليه".

وشددت على أنه على غرار عملية الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة ضد الشعب الفلسطيني، هناك اعتداءات واعتقالات وأعمال عدوانية بالضفة الغربية على المخيمات والبلدات بسبب غطرسة وتعنت نتنياهة وحكومته، مؤكدة أن السياسة الإسرائيلية هي واحدة إذا كان اليسار أو الوسطي أو اليميني هي جميعهم سياسة واحدة.

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