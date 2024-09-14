وزيرة خارجية فلسطين: يجب على الدول مقاطعة المستوطنات للضغط على إسرائيل

علقت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الدولة لشؤون خارجية فلسطين، عن الآليات التي من الممكن أن يتم التعامل بها لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاعتداءات بالضفة الغربية، قائلة: “يجب تطبيق آليات من قبل مؤسسات ومنظمات دولية للضغط على إسرائيل، ويجب أن تر الدول التي تؤمن بالشرعية والقانون الدولي والقرارات الاستشارية الآليات التي يمكن أن تتبعها لوقف الحرب والعدوان على فلسطين”.

تصريحات وزيرة خارجية فلسطين:

وعن آليات الضغط على إسرائيل، قالت: “يمكن تطبيق إجراءات تضغط على دول الاحتلال مثل إيقاف التعامل مع أي شئ له علاقة بالاستيطان، لأن الاستيطان غير شرعي ويحدث في أرض مسروقة، فأي شئ ينتج من المستوطنات يمكن مقاطعته من الدول”، وجاء ذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج “عن قرب”، المذاع عبر شاشة قناة “القاهرة الإخبارية”.

وشددت وزيرة خارجية فلسطين، على أنه يجب على المستوطنين الذين يحملون جنسيات مختلفة، المنتهكين حقوق الشعب الفلسطيني، متابعتهم ومعاقبتهم»، مشيرًا إلى أن كل هذه الحلول تحتاج إلى إرادة قوية من هذه الدول حتى يتحركون في هذا الاتجاه.

