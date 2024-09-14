محافظ الشرقية يصل لموقع حادث تصادم القطارين بالزقازيق

وصل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، منذ قليل الى مكان الحادث الذي وقع نتيجة تصادم قطارين بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، وذلك لمتابعة الحادث، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

تصادم قطارين بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق…

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الشرقية، قد تلقت بلاغاً بوقوع تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد، وجاري حصر الإصابات فضلا عن توجيه ٢٥ سيارة إسعاف لمكان الحادث.

رفع درجة الإستعداد في جميع المستشفيات العامة بالشرقية…

ووجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، برفع درجة الإستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بتسيير حركة القطارات في خطوط بديلة تزامناً مع وقوع الحادث.