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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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نقل مصابي حادث قطاري الزقازيق إلى المستشفى الجامعي (عاجل)

حادث قطار الزقازيق
حادث قطار الزقازيق

ذكر مراسل فضائية "إكسترا نيوز" أنه تم نقل مصابى حادث قطارى الزقازيق للمستشفى الجامعى بالزقازيق وتقديم الرعاية الطبية لهم.

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وتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حادث قطار الزقازيق ويوجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين. 

ووصل أعداد مصابي حادث تصادم قطارين سكة حديد في محافظة الشرقية إلى 23 مصابا و3 ضحايا.

وقع منذ قليل بمحافظة الشرقية تصادم بين قطارين ٣٣٦ المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم ٢٦١ القاهرة الإسماعيلية وذلك عند الكوبرى الجديد يالزقازيق.

كما تم الدفع ب 20 سيارة إسعاف في حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية.

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