خبير سياسي: أمريكا تتجنب حربا واسعة بالمنطقة لتأزم موقف إسرائيل في غزة

كشف الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، هي الأطول في تاريخ تل أبيب حيث إن حرب 1948 لم تتجاوز 9 أشهر وكذلك كل الحروب التي خاضتها مع مصر.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أمريكا حريصة على ألا تتفجر حرب إقليمية واسعة في المنطقة، في ظل تأزم موقف إسرائيل في غزة.



ولفت الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه لولا الدعم الذي تتلقاه إسرائيل بالمال والسلاح والمعلومات من أمريكا والغرب ما كان لها أن تصمد أمام المقاومة الفلسطينية كل هذا الوقت.

وأشار إلى أن هناك انحياز أمريكي كامل لإسرائيل منذ نشأتها وهناك لوبي صهيوني قوي في أمريكا له كلمة نافدة في دوائر صنع القرار الأمريكي بما يدعم تل أبيب.

وواصل الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك تقارب في المواقف بين مرشحي الرئاسة الأمريكية بشأن الحرب على غزة، وإن كانت المرشحة الديمقراطية هاريس تحاول إظهار التعاطف الظاهري.

وقال إن الحرب الإسرائيلية على غزة تأتي في توقيت خاص وهي عام إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ووصل الاستياء من المجازر الصهيونية لدوائر الرأي في أمريكا ومختلف فئات الشعب الأمريكي.

وأضاف الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، أنه لأول مرة تصبح القضية الفلسطينية إحدى القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

