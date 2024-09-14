الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

مدبولي يوجه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي حادث قطاري الزقازيق (عاجل)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يتابع حادث قطار الزقازيق .

txt

مدبولي للخريجين: أنتم مُستقبل مصر وسيكون مُشرقا وجميلا بكم

txt

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه تحت عجلات قطار ببنها

 

ووجه مدبولي بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين. 

ووقع منذ قليل حادث مؤسف بتصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

الجريدة الورقية