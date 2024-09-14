مدبولي يوجه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي حادث قطاري الزقازيق (عاجل)

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يتابع حادث قطار الزقازيق .

ووجه مدبولي بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.

ووقع منذ قليل حادث مؤسف بتصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.