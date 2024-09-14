ورشة عمل لتعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر

في إطار مشروع "تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة "أوكسفام نوفيب"، نظم برنامج "الحقوق الصحية والإنجابية"بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2024 في الواحات البحرية.

استهدفت الورشة بناء قدرات مجموعة ثانية من مقدمي الخدمة الصحية من أطباء، تمريض، وفنيين في الوحدات الصحية والمستشفيات.

تناولت الورشة مهارات الاتصال والتواصل الفعال والمشاركة المجتمعية، ومناهضة العنف ضد المرأة من منظور النوع الاجتماعي.

كما تناولت دور مقدمي الخدمة الصحية تجاه النساء المعنفات، وتحريك المجتمع للمشاركة الإيجابية في تقديم خدمات الصحة الإنجابية.

كما ناقشت التعريف بالصحة الإنجابية والجنسية ودور مقدمي الخدمة الصحية في تلك القضايا، وتنظيم الأسرة من منظور حقوقي، ودور الرجل في قضايا الصحة الإنجابية مثل ختان الإناث، تزويج الطفلات، ومشورة المراهقة.

بالإضافة إلى طرح الاتفاقيات الدولية والقوانين المتعلقة بحقوق الصحة الإنجابية والجنسية.

تم تنفيذ الورشة باستخدام منهجية المشاركة من خلال مجموعات العمل، النقاشات الجماعية، وتمثيل الأدوار، وشارك فيها 30 من مقدمي الخدمة الصحية في الواحات البحرية.

قامت بالتدريب الدكتورة أماني الصياد ، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالجيزة.

وتأتي هذه الورشة في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة، والذي يهدف إلى بناء قدرات الفريق الطبي لتحسين الخدمات الصحية الإنجابية.