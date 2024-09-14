الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في أسوان

شهدت محافظة اسوان، مساء اليوم السبت، توافد العديد من الاهالي من جميع مراكز المحافظة، للمشاركة في احتفالات المولد النبوى الشريف، وتعددت الطرق الصوفية داخل المحافظة، الي حوالي 36 طريقة، وكان أبرزها الطريقه “البراهمية” والطريقه" المرغنية".

رصدت كاميرا "الوفد" استعدادات وتحركات الطرق من داخل منطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، حيث بداء التجمع بعد أداء صلاة العصر، من أمام مقر الطريقة البراهمية .

بداء اليوم بتجهيز الإعلام وتوزيع الحاضرين بشكل معين علي هيئة صفين متوازيين، مرتدين ذي معين، وكان هناك العديد من الأطفال والنساء التي حرصنا علي المشاركة بالمسيره، وبعد الانتهاء من الجهيزات، بدأت الطريقه بالتحرك بطرقات مصطحبين سيارة بيها سماعات حتي يصل صوت المدح لجميع الحاضرين .

كما شاهدت الطريقة المرغنيه تحرك للمسيره بالطريقة المجاور للطريقة البراهمية، وكان في الطرقات استقبال هائل من اهالي المحافظة.

يقول الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية بأسوان، إن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي، لم تختلف كثيرا بأسوان على مر العصور، بل إن الأسر والعائلات الأسوانية حافظت على تلك العادات، والتي تتخذ موقع الاحتفالات بسرادقات الطرق الصوفية مكان لها أو التي تمتد إلى أسبوع كامل لسماع حفلات الإنشاد الديني والذكر والابتهالات الدينية بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى.

كما تقدم بهذه السرادقات أجود أنواع الأطعمة والشراب للزائرين وضيوف المحافظة، فهي عادة قديمة توارثها الأبناء، كما يحرص البعض على إعداد وتجهيز شوادر لبيع الحلوى البلدية التي كانت تصنع عن طريق متخصصين وذلك بداية من بزوغ هلال شهر ربيع الأول، وكان غالبية هذه الشوادر مملوكة للأعيان الذين يحرصون في الليلة الختامية ليلة الثاني عشر من ربيع علي إهداء ما يتبقى للأهل والأحباب والأصدقاء تجسيدا للتكافل الاجتماعي وصلة الرحم.

وأشار الشيخ خالد أحمد أحد كبار أقطاب الطريقة المرغنية بأسوان، قائلا: أكثر من 36 طريقة صوفية بأسوان، تحرص كل عام على تخصيص موقع ثابت لها بموقع الاحتفال السنوي المخصص للطرق الصوفية بأرض المعارض بمدينة أسوان، لاستقبال المحتفلين بالمولد النبوي الشريف.

