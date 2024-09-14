وزير البترول يعتمد حركة تكليفات جديدة لرؤوساء شركات القطاع

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتولي المهندس إيهاب رجائي عبد العزيز رئيساً لقطاع الإنتاج بمستوى وكيل أول وزارة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

جاء ذلك في ضوء أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية وعلى رأسها الدفع بعجلة الإنتاج وتعظيم معدلاته سواء من الحقول الحالية أو الاكتشافات الجديدة، قامت الوزارة بعدة خطوات هامة في هذا الشأن لضمان إيجاد حلول لجميع المعوقات التي تؤثر سلبًا على تقدم الأعمال، كما أصدرت توجيهات بإنشاء لجنة استشارية تضم جميع الخبرات لبحث خطط زيادة الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيات وأجدد الأساليب الإدارة الخزانات الجوفية، واستكمالا لهذه الخطوات المشار إليها، سيعمل وكيل أول وزارة البترول للإنتاج على متابعة تنفيذ هذه الخطوات وإعطاء الدعم اللازم والاستمرار في إيجاد حلول أخرى.

تغيير رؤوساء شركات البترول

هذا واعتمد بدوي حركة تكليفات وتنقلات شملت رؤساء لبعض شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وتم تكليف المهندس محمود عبد الحميد رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للبترول.

وتكليف المهندس خالد السيد عبد السلام رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عش الملاحة للبترول.

وتكليف المهندس محمد محمود مصطفى رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترونفرتيتي.

كما تم تكليف المهندس خالد محمود محمد منصور رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيلة.