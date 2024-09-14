الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

بالتقسيط.. موعد طرح الوحدات السكنية الجديدة وأسعارها (فيديو)

وحدات سكنية
وحدات سكنية

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل إعلان وزير الإسكان عن طرح وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدة أنه سيكون في غضون نحو شهر ونصف من الآن.


وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإعلان المتوقع طرحه سيكون عبارة عن وحدات جاهزة وأخرى وحدات تسليم بعد 3 سنوات وتغطي عدد كبير من المدن.

txt

وزير الإسكان يعلن طرح أراضي ووحدات "بيت الوطن" للمصريين بالخارج نهاية العام الجاري


ولفتت إلى أن الوحدات التي يتم تسليمها بعد 3 سنوات ستكون أسعارها أكثر مما كانت عليه في الإعلان الأخير، والأسعار سيتم الإعلان عنها بعد الحصول على موافقات مجلس الوزراء. 
وطمأنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين الذين سيحصلون على وحدات سكنية بأن الأقساط لن تتجاوز 40 % من دخل المستفيد.
أشارت إلى أنه قد يكون هناك تغير بسيط في نسب الفائدة للتمويل العقاري والتي كانت وفقا لآخر إعلان 7.5 %، مؤكدة أن الوزارة تحملت 10 مليارات جنيه دعم نقدي و11 مليار جنيه كفوائد لوزارة المالية جراء دعم الوحدات السكنية للمستفيدين.
واختتمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تخصيص 40 ألف وحدة سكنية للمستفيدين من الإعلان 14، وهذا لا يعد تأخيرا لأن المتقدمين 220 ألفًا.

مواد متعلقة

الزراعة: وقف صرف الأسمدة المدعمة لسارقي الكهرباء يؤكد سيادة القانون

الجيش التايلاندي يتأهب لإنقاذ البلاد من أسوأ الفيضانات.. فيديو

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى.. فيديو

إيران تطلق قمر صناعي إلى الفضاء.. فيديو

أمل الحناوي: عدوان إسرائيل على الفلسطينيين بجاحة لا تكترث لعقاب

أشرف زكي: ناهد رشدي قاومت المرض اللعين خلال عشرات السنوات

منى أبو عمارة: نعمل على الدفع باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية

مستشارة أوباما: هاريس أعربت عن اقتناعها الكامل بضرورة حل الدولتين
الجريدة الورقية