بالتقسيط.. موعد طرح الوحدات السكنية الجديدة وأسعارها (فيديو)

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل إعلان وزير الإسكان عن طرح وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدة أنه سيكون في غضون نحو شهر ونصف من الآن.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإعلان المتوقع طرحه سيكون عبارة عن وحدات جاهزة وأخرى وحدات تسليم بعد 3 سنوات وتغطي عدد كبير من المدن.



ولفتت إلى أن الوحدات التي يتم تسليمها بعد 3 سنوات ستكون أسعارها أكثر مما كانت عليه في الإعلان الأخير، والأسعار سيتم الإعلان عنها بعد الحصول على موافقات مجلس الوزراء.

وطمأنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين الذين سيحصلون على وحدات سكنية بأن الأقساط لن تتجاوز 40 % من دخل المستفيد.

أشارت إلى أنه قد يكون هناك تغير بسيط في نسب الفائدة للتمويل العقاري والتي كانت وفقا لآخر إعلان 7.5 %، مؤكدة أن الوزارة تحملت 10 مليارات جنيه دعم نقدي و11 مليار جنيه كفوائد لوزارة المالية جراء دعم الوحدات السكنية للمستفيدين.

واختتمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تخصيص 40 ألف وحدة سكنية للمستفيدين من الإعلان 14، وهذا لا يعد تأخيرا لأن المتقدمين 220 ألفًا.