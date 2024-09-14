بالتعاون مع اليونسيف.. ورشة تدريبية للتعليم المدني بقنا

نفذت الإدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا، وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وذلك تحت شعار (تنمية..مواطنة.. جمهورية جديدة) بعمل نشاط المنضدة، ونشاط البالون الطائر، وقد إكتسب المشاركون مهارات العمل الجماعى وأهمية دور الفرد فى العمل الجماعى ودور الجماعة فى تشجيع الفرد، وأهمية مهارة التخطيط والممارسة فى العمل الجماعى.

أما النشاط الثانى "نشاط خطط وهمية"، وفيه قام المشاركون بممارسة مهارات إتخاذ القرار وتطبيقه من خلال خطة وضعوها بأنفسهم، ونشاط حديقتنا حقنا، وقد قام المشاركون بممارسة كل مهارات المشاركه التى أكتسبوها خلال الجلسات السابقة.

جري ممارسة المشاركين للأنشطة ومعرفة أهمية المشاركة وأهميتها فى تحديد المشكلات وحلها وأهمية التخطيط لتفعيل المشاركة وأثر المشاركة على الشباب، وتحديد مجالات المشاركة، وتحديد نوعية المعلومات التى يحتاجونها كى يشاركوا فى إتخاذ القرار. بمشاركة 25 شاب وفتاة على مدار 3 أيام من الخميس إلى السبت الموافق 12 سبتمبر حتى 14سبتمبر ٢٠٢٤م بمركز شباب المدينة التابع لإدارة نجع حمادى.

واشاد محمد عبدالرحيم عرفه بأهمية دور الورش التدريبية ببرنامج التعليم المدني يُعد أحد أهم البرامج التي تنفذها الوزارة، بهدف إعداد جيل واعي ملم بأدواره المجتمعية، وأحد البرامج الرائدة التي تنفذها الوزارة في إطار الإستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2022-2027".

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا.

محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف…

بعث الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، ببرقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء نص التهنئة : "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا أسمى آيات الإعزاز والتقدير مع أطيب التمنيات والدعوات والتهنئة القلبية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، و إننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام والإخاء، ونستوحى من سيرته النبوية الشريفة القدوة الحسنة، وإرساء قيم الحق والعدل والخير للناس أجمعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طموحات وتطلعات شعب مصر العظيم بفضل رؤيتكم الحكيمة، و نسأل الله عز وجل أن يبارك جهودكم العظيمة ويسدد خطاكم فى مسيرتكم بمصرنا العزيزة للتقدم والرخاء والأمن والسلام، وفقكم الله عز وجل إنه نعم المولى ونعم النصير ".

كما بعث محافظ قنا، ببرقيات تهنئة مماثله لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

وبهذه المناسبة يتقدم محافظ قنا، بخالص التهنئة للشعب المصري وأهالي محافظة قنا بصفة خاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.