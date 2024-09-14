الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

كوريا الجنوبية تسجل صفر واردات من النفط الإيراني في أغسطس

النفط الإيراني -
النفط الإيراني - تعبيرية

كشفت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم السبت، أن سول لم تستورد النفط الخام من إيران في أغسطس آب الماضي أو قبل عام.

 

وكشفت البيانات أن إجمالي واردات خامس أكبر مشتر للخام في العالم بلغ 12.8 مليون طن الشهر الماضي مقابل 10 ملايين طن قبل عام.

 

شركة النفط الوطنية الكورية

وسوف تنشر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة في وقت لاحق هذا الشهر البيانات النهائية لواردات البلاد من النفط الخام لشهر أغسطس آب.

 

وبيانات شركة النفط الكورية هي معيار القطاع لواردات البلاد من النفط.

 

 

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