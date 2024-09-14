عائلات المحتجزين بغزة: تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا يعرقل صفقة التبادل

ذكرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة، أن تمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحور فيلادلفيا يعرقل صفقة التبادل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأكدت عائلات المحتجزين أنه يجب إزاحة نتنياهو من الحكم من أجل إنقاذ أبنائنا.

وتابعت العائلات أن نتنياهو ينقل مركز الثقل للجبهة الشمالية ويترك مصير المحتجزين إلى الموت.

وفي إطار آخر، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان أحياء المنشية، بالشيخ زايد ومشروع بيت لاهيا، بالإخلاء الفوري، لتنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة، مستثنيا المرافق الطبية في المنطقة .

وقال أفيخاي ادرعي متحدث الجيش الاحتلال الإسرائيلي: المنظمات الإرهابية تطلق مرة أخرى القذائف الصاروخية وتواصل العمليات نحو دولة أسرائيل.

وأكد افيخاي ادرعي، أن المنطقة المحددة، تعتبر منطقة قتال خطيرة.

جنرال إسرائيلي سابق: بلادنا تنزف وعالقة في غزة ونعيش حرب استنزاف



بينما، قال الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، الجنرال يسرائيل زيف، اليوم السبت، إن بلاده تنزف ولا تزال عالقة في قطاع غزة، وتعيش حالة حرب استنزاف في الشمال، بحسب قوله.

ونشر الجنرال يسرائيل زيف، مقالًا مطولًا في القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله أن "استمرار القتال في غزة دون استبدال نظام حركة حماس لا يؤدي إلى أي نتائج حقيقية ويكلف جنود الجيش الإسرائيلي حياتهم".

لا يوجد أي نفق نشط على الإطلاق:

وأفاد زيف بأن "حيلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالبقاء في محور فيلادليفيا الواقع بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لا معنى لها لأنه لا يوجد أي نفق نشط على الإطلاق".

وشدد الجنرال الإسرائيلي السابق على أن كلًا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في "سباق بشأن من يتسبب بحرب شاملة تعيد احتلال الضفة الغربية وتطيح بالسلطة الفلسطينية، كما أن إسرائيل تعيش حالة حرب استنزاف في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني".

وفي السياق نفسه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف مخازن التسليح والطوارئ التابعة للواء المدفعي والصواريخ الدقيقة "282" التابع للجيش الإسرائيلي، شمال غرب بحيرة طبريا.