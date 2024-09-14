باختصار

السبت 14/سبتمبر/2024 - 06:58 م 9/14/2024 6:58:06 PM

هل يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقال نكتبه عنه فى ذكرى مولده نمجد فيه مآثره ونذكر فيه محاسنه ونعدد فيه مناقبه؟

ماذا لو عاد رسول الله، وماذا تبقى لدينا مما أخذناه وتعلمناه من الهدى النبوى وما زال بيننا متمسكون به حتى الآن؟

الإجابة ليست صعبة، واكتشاف ما آل إليه حالنا السيئ لا يحتاج إلى مجهود أو تركيز وتفكير فى حال أمة الإسلام فى عهد الرسول وحالنا الآن بعد أكثر من 14 قرنًا من الزمان.

المقارنة بالطبع صعبة ولن تكون فى صالحنا لأننا نسينا الله وظلمنا أنفسنا ظلمًا بينًا، أغلبنا يحمل من الإسلام اسمه فقط، مجرد كلمة فى خانة الديانة نزين بها هويتنا، مظهر بلا جوهر وشكل بلا عقيدة، أما جوهر الدين فهو ليس موجودًا بيننا.. ولو رجعنا للسؤال الجوهرى ماذا لو عاد رسول الله، هل سيعجبه ما آلت إليه أحوالنا؟.

الوضع الواهن الذى تعيشه أمة الإسلام المترامية الأطراف فى جميع أنحاء العالم حتى زاد عددنا إلى أكثر من مليارى مسلم، فى ضعف وشتات، يدفعنا للتساؤل، أين ذهب الإرث الذى تركه لنا رسول الله وشدد عليه فى خطبة الوداع قائلًا «إنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا من بعده: كتاب الله وسنتى».

الحقيقة أننا ينطبق علينا الآن الشق المتعلق بالضلال وهذا يعنى ببساطة أننا لم نتمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفى!

أما كتاب الله فبات فى أغلب صدور المسلمين كلامًا محفوظًا تنطقه ألسنتهم قولًا لا عملًا وتتزين به أرفف مكتباتهم للتبرك وقد لا تلمسه أيديهم ولا يحكم بينهم أو ينظم حياتهم وأمورهم الدنيوية ولا يحكمونه فى دساتيرهم لضمان آخرتهم.

تجاهلنا كنوزًا ثمينة تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنته الكريمة وهديه، وحال الأمة الذى يدعو إلى الغمة يكشف ما آلت إليه أحوال المسلمين، تلك الأمة الواحدة التى تركنا عليها الرسول.

إن الدستور الإسلامى الحقيقى لا يطبق فى غالبية بلاد المسلمين، وتحكمنا دساتير تحكمت فيها أهواء البشر وأغراضهم الدنيوية، بعيدة عن الدستور والقانون الإسلامى المشرع فى كتاب الله، لا يقيمون حدوده ولا يأتمرون بأوامره ولا ينتهون بنواهيه ولا بما جاء به من آيات وأحكام فاصلة ودستور ينظم الحياه الدنيا والآخرة.

حال الأمة الإسلامية اليوم يدعو إلى الحزن والإحباط على ما وصلت إليه أحوال البلاد والعباد، وما تتعرض له دول من وطننا الأكبر لاحتلال الأعداء وسفك الدماء وهتك الأعراض وما تتعرض له المقدسات الإسلامية من تدنيس وما تتعرض له الأقليات المسلمة فى دول العالم من مجازر ومحارق وما يتعرض له الأشقاء فى الأراضى المحتلة من عمليات إبادة جماعية.

بلاد الإسلام يا رسول الله ضاع فيها العدل والحق والنخوة والكبرياء وحدود الله والصدق والكرامة والعزة وتحول الأشقاء إلى الإخوة الأعداء، فتقاتلوا وتناحروا ونصروا الظالم وتحالفوا مع الشيطان.

عذرًا سيدى رسول الله، فى يوم مولدك نتوارى منك خجلًا، فما وصلت إليه أمة الإسلام من ضعف وهوان وانقسامات وانشقاقات ونزاعات وحروب أمر يندى له الجبين وتسقط معه هيبة الأمة وكرامتها بين الأمم.

ما أحوجنا إلى العودة لكتاب الله وسنة نبيه المصطفى لننعم بالدارين.. وتبقى ذكرى مولدك سيدى يا رسول الله أجمل الأعياد.