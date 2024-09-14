حكم صيام المولد النبوي الشريف غدًا.. ينتظر المسلمون المولد النبوي الشريف منذ ميلاد هلال شهر ربيع الأول هذا العام 1446، وهكذا يبدأ العد التنازلي ليوم ميلاد سيد الخلق، والذي يهل علينا غدًا الأحد 15 سبتمبر الموافق 12 ربيع الأول 1446، فما حكم صيام الغد احتفالًا بالمولد النبوي.

موعد ليلة المولد النبوي

تأتي ليلة المولد النبوي في يوم 12 من شهر ربيع الأول الهجري، حيث تبدأ مع غروب شمس يوم 11 من شهر ربيع الأول وتمتد إلى فجر اليوم التالي الموافق 12 من ربيع الأول، لتنتهي ليلة المولد النبوي ويبدأ يوم مولده، وذلك وفقًا لاستطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شهر ربيع الأول.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف



يوافق موعد المولد النبوي الشريف 2024، يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 الموافق 12 ربيع الأول 1446 هـ، ولكن من المتوقع ترحيل الإجازة، ليتم ضمها مع الإجازات الأسبوعية، وبذلك يكون موعد إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بمولد النبي مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان؛ فقد صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ».

هل كان يصوم النبي يوم ميلاده؟

أكدت دار الإفتاء أن رسول الله كان يصوم يوم مولده، فقد ورد فيما رواه البخاري، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سنَّ لنا جنس الشُكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف؛ فكان يَصومُ يومَ الإثنينِ ويقول: «ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم



حكم صيام المولد النبوي الشريف

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يوم عظيم أكرم الله به البشرية بولادة خير الخلق، مما يجعله يومًا يستحق التعبير عن الشكر لله تعالى من خلال الطاعات والقربات، ومن بينها الصيام الذي يعد من أفضل العبادات. كما أضافت أن إظهار الفرح والسعادة بمولد النبي الكريم هو تعبير عن الاعتزاز بهذه النعمة العظيمة، ففرحة المؤمن بمولده صلى الله عليه وسلم أعظم من أي فرحة أخرى.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن صيام يوم المولد النبوي الشريف هو عمل مشروع وحسن، حيث يعد من شكر الله على نعمه، كما أنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يصوم يوم الإثنين، وهو اليوم الذي وُلد فيه.