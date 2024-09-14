انهيار عقار مكون من 3 طوابق في بولاق

شهدت منطقة بولاق أبو العلا، انهيار عقار مكون من 3 طوابق، اليوم السبت دون وقوع إصابات، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ، وجرى فرض كردون أمني فى موقع البلاغ.

ويتولى رجال الشرطة سماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطني العقار وملابسات الحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وفى سياق اخر فقد أمرت نيابة السلام، اليوم، إحالة سائق للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالتعدي على مواطن وإحداث إصابته بكسر بالجمجمة بمدينة السلام.

ذكر قرار الإحالة أن السائق تعدى على مواطن بعصا خشبية وتسبب في إصابته بكسر في الجمجمة بعد نشوب مشاجرة بينهما؛ لرفض الأخير إعطاءه مبالغ مالية دون وجه حق.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام أول من أحد المستشفيات باستقبال شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، مصابًا بكسر في الجمجمة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابه، إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال وسؤال والده اتهم سائقًا، مقيمًا بدائرة القسم بالتعدي على نجله المصاب بالضرب باستخدام عصا خشبية حال وجوده في شقته، فنتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.