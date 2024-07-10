روسيا: الهند أصبحت السوق الأول لنا في مبيعات النفط

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن الهند أصبحت السوق الأول لروسيا من حيث مبيعات النفط.

وأضاف المسؤول - في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء "تاس" -: "لقد أصبحت الهند السوق الأول. وأود أن أشير إلى أن الهند هي أحد الشركاء الرئيسيين لنا في مجال الطاقة في الوقت الحاضر".



تابع نوفاك: "على سبيل المثال، عند الحديث عن إمدادات النفط، فقد بلغ الإجمالي حوالي 90 مليون طن متري حتى نهاية العام الماضي. وهذا يمثل 40% من إجمالي طلب الهند".

ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن إمدادات النفط تضاعفت بالضبط في عام 2023، موضحًا أنه "كان هناك 45 مليون طن متري في عام 2022 و5 ملايين طن متري فقط في عام 2021. ومقارنة بعام 2021، كان الارتفاع حوالي 20 ضعفًا".