دي لافونتي فخورا : عدنا الى حيث القمة التي نستحقها

نجح منتخب أسبانيا في التأهل الى المباراة النهائية للبطولة الاوربية ( يورو 2024 ) بعد الفوز على منتخب فرنسا بهدفين لهدف لتكون المرة الاولى التي يظهر فيها منتخب أسبانيا في نهائي أحدى البطولات الكبرى ( كأس العالم او اليورو ) منذ نسخة يورو 2012 وهو ما دعا لويس دي لافونتي المدير الفني لمنتخب أسبانيا ان يصف وصول منتخب بلاده الى المباراة النهائية بأنها بمثابة العودة الى القمة التي ينتمي اليها المنتخب الأسباني .

وكان منتخب أسبانيا قد عاد للفوز بالمباراة بعدما تقدم منتخب فرنسا بهدف لكولو مويني لينجح لامين يامال وداني اولومو في تسجيل هدفين متتاليين وضعا منتخب لاروخا في المباراة ويحقق انجازا فريدا بكونه الفريق الوحيد في تاريخ البطولات الاوربية الذي يحقق ستة انتصارات متتالية في بطولة واحدة .

وفي تصريحاته لراديو الماركا عقب المباراة قال لويس دي لا فونتي المدير الفني لمنتخب أسبانيا : نحن سعداء للغاية بالتأهل الى المباراة النهائية وهي السعادة التي تأتي بسبب تأهلنا الى المباراة النهائية بكل جدارة واستحقاق اقدم تهنئتي لهؤلاء الاعبين الرائعين للغاية فهم مجموعة استثنائية للغاية فهم يغرفون كيف يقرأون المباريات و كيف يحققون الفوز بسهولة تامة .

واضاف المدير الفني لمنتخب أسبانيا : لقد نجحنا في اعادة الكرة الاسبانية ومنتخب اسبانيا الى حيث ننتمى . الى القمة من جديد . نريد ان نستكمل مشوارنا الى المجد بمنتهي الحماس ولا نريد ان نهدأ على الاطلاق قبل تحقيق اللقب ورفع الكأس يوم الاحد المقبل في برلين .

وعن المنتخب الذي يفضل مواجهته في المباراة النهائية : لا يهم على الاطلاق من هو المنافس القادم لملاقاتنا في المباراة النهائية فسواء انجلترا او هولندا فهما منتخبين كبيرين لا شك في هذا ونحن نستعد للقائهما بأذرع مفتوحة و ترحيب شديد فنحن نريد رفع الكأس ولن ننظر من المنافس .

يذكر ان المباراة ستجمع منتخب أسبانيا مع الفائز من انجلترا وهولندا على الملعب الأوليمبي في برلين يوم الاحد 14 يوليو في تمام العاشرة مساءا .