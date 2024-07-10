رئيس هيئة استاد القاهرة: لم أتمني فوز بيراميدز على الأهلي

نفى وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة ما أثير حوله من تصريحات أمس بشأن تمنيه فوز بيراميدز على الأهلي في الدوري.

وأضاف عبد الوهاب خلال تصريحاته مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: لم يحدث مني إطلاقا إنني صرحت أن اتمنى فوز بيراميدز على الأهلي.

وتابع: لم أقل ان كولر يمهد للخسارة أمام بيراميدز، ولا يوجد مسؤول يمكن أن يصرح بذلك وأن هناك من يروج لتصريحات غير حقيقة من أجل التريند.

وأردف: ارسلت خطاب لصيانه استاد القاهرة منذ يوم 28 الشهر الماضي، ويوجد مستند موثق خاصة أن خمس فرق تقام مباراتهم علي الاستاد هم الأهلي، الزمالك، البنك الأهلي ، زد ومودرن سبورت.

وشدد: لا يوجد وقت كاف للصيانة وما نحتاجه هو فترة أسبوع فقط ، و المسؤولين في النادي الأهلي شعروا باستياء العاملين من تصريحات كولر وإرسال إليهم رساله مفادها نحن نقدر مجهودكم كثيرا.

وأختتم تصريحاته بأن استاد القاهرة في أتم الجاهزية، وهيئة الاستاد تعمل على دعم الدوري المصري ونجاحه .