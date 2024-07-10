بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم.. استمرار الموجة شديدة الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على كافة المحافظات والمدن المصرية، لافتة إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية.

وأما حالة الطقس ليلا يكون مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وبالنسبة للرياح تكون خفيفة إلى معتدلة على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.75) متر، واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، تكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.75) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

ونصحت الأرصاد الجوية الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024

المدينة العظمى المحسوسة

القاهرة 39 41

العاصمة الإدارية 40 42

6 أكتوبر 39 41

بنها 38 40

دمنهور 37 39

وادي النطرون 38 40

كفر الشيخ 38 40

المنصورة 38 40

الزقازيق 39 41

شبين الكوم 39 41

طنطا 38 40

دمياط 34 37

بورسعيد 34 37

الإسماعيلية 40 42

السويس 39 41

العريش 36 39

رفح 35 38

رأس سدر 41 43

نخل 39 41

كاترين 34 36

الطور 36 39

طابا 37 40

شرم الشيخ 39 42

الإسكندرية 36 38

العلمين 33 36

مطروح 34 37

السلوم 34 37

سيوة 37 39

رأس غارب 39 41

الغردقة 40 43

سفاجا 40 42

مرسى علم 38 40

شلاتين 41 43

حلايب 36 39

أبورماد 38 40

رأس حدربة 35 38

الفيوم 39 41

بني سويف 40 42

المنيا 40 42

أسيوط 41 43

سوهاج 41 43

قنا 42 43

الأقصر 42 43

أسوان 43 44

الوادي الجديد 42 43

أبوسمبل 42 43