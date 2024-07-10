يلا شوت ميسي .. مشاهدة مباراة الارجنتين وكندا اليوم بث مباشر في كأس الكوبا أمريكا بدون تقطيع

يلا شوت ميسي .. مشاهدة مباراة الارجنتين وكندا اليوم بث مباشر في كأس الكوبا أمريكا بدون تقطيع ، المباراة النصف نهائية بين الأرجنتين وكندا في كأس كوبا أمريكا 2024 تعد مناسبة رياضية مهمة، حيث يلتقي الفريق الأرجنتيني، حامل لقب البطولة، مع المنتخب الكندي الذي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي كأول فريق من منطقة CONCACAF يصل إلى النهائي منذ عام 2001. يستضيف ملعب ميتلايف هذه المواجهة المنتظرة، حيث يأمل كل فريق في التأهل إلى النهائي بعدما تخطى كلاهما خصومه في ربع النهائي بركلات الترجيح.

الأرجنتين، بقيادة نجمها ليونيل ميسي، يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراتها المتميزة وتحقيق إنجاز تاريخي جديد بالتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الثالثة على التوالي، بعد أداء قوي في المباريات السابقة وتصدرها المجموعة. من جهة أخرى، يسعى منتخب كندا، المفاجأة الكبرى في البطولة، لكتابة صفحة جديدة في تاريخه الرياضي بالوصول إلى النهائي لأول مرة في تاريخه، مدعومًا بأداء متميز وروح قتالية عالية.

تتوقع الجماهير حول العالم مباراة مثيرة تجمع بين خبرة الأرجنتين وحماس كندا، حيث سيكون كل منتخب على أتم الاستعداد للمنافسة على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية. تحظى هذه المواجهة بمتابعة واسعة من قبل عشاق كرة القدم حول العالم، الذين يترقبون لمعرفة من سيحقق الفوز ويضمن مكانًا في المباراة النهائية لتتويج بطل كوبا أمريكا لعام 2024.

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المباراة النصف نهائية بين الأرجنتين وكندا في كأس كوبا أمريكا 2024 تعد مناسبة رياضية حاسمة تجمع بين فريق حامل لقب البطولة وبين منتخب كندي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي. تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى هذا الدور جاء بعد مباراة صعبة مع الإكوادور، حيث انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1، ولكن تألق حارس المرمى إميليانو مارتينيز في ركلات الترجيح منح الأرجنتين التأهل إلى نصف النهائي. هذا التأهل يمثل المرة الخامسة على التوالي التي يصل فيها المنتخب الأرجنتيني إلى هذا الدور في كوبا أمريكا، حيث نجح في تخطي هذه المرحلة في سبع من ثماني محاولات سابقة. آخر مرة خسروا فيها في نصف النهائي كانت أمام البرازيل في عام 2019.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

فوز الأرجنتين في نصف النهائي سيكون إنجازًا تاريخيًا بالنسبة لهم، حيث ستكون هذه المرة الأولى التي يصلون فيها إلى النهائي كحاملين للقب منذ عام 1959. على الرغم من تلقيهم هدفًا واحدًا فقط في البطولة حتى الآن، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحفاظ على نظافة شباكهم في نصف النهائي منذ عام 2016، حين فازوا على الولايات المتحدة 4-0 في بطولة أقيمت في الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، تمكنت كندا من تحسين أدائها بشكل ملحوظ منذ هزيمتها الأولى في البطولة أمام الأرجنتين بنتيجة 2-0، حيث تلقوا هدفًا واحدًا فقط في آخر ثلاث مباريات، مما يعكس تطورًا كبيرًا في الأداء الدفاعي تحت قيادة جيسي مارش.

الأداء الدفاعي الجيد لكندا يعتبر عاملًا رئيسيًا لتقديمها عروضًا قوية في البطولة، حيث أصبحت ثالث فريق من منطقة CONCACAF يصل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا في أول مشاركة لها، والأول منذ الولايات المتحدة في عام 2016. كندا حققت هذا الإنجاز بعد أن نجحت في تجاوز هذه المرحلة مرتين سابقًا، في دوري الأمم المتحدة 2023 وكأس الكونكاكاف الذهبية 2000.

لدى كندا فرصة تاريخية لتحقيق إنجاز كبير بالوصول إلى نهائي كوبا أمريكا لأول مرة في تاريخها، وهذا سيكون إنجازًا هائلًا لكرة القدم الكندية وللمنطقة بأسرها. منذ خسارتهم أمام هولندا في مباراة ودية قبل البطولة، أظهر المنتخب الكندي استقرارًا دفاعيًا ملحوظًا، حيث استقبلوا ثلاثة أهداف فقط في آخر خمس مباريات، ورغم هذا، يجب عليهم التغلب على تلقي الأهداف في الشوط الثاني، حيث استقبلوا سبعة أهداف مقابل هدف واحد في آخر 45 دقيقة من مبارياتهم الست الأخيرة.