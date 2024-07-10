البث المباشر مشاهدة مباراة الارجنتين وكندا يلا شوت HD بدون تقطيع

البث المباشر مشاهدة مباراة الارجنتين وكندا يلا شوت HD بدون تقطيع ، مشاهدة مباراة الارجنتين وكندا بث مباشر يلا لايف سيسعى حامل اللقب الأرجنتين إلى الوصول إلى نهائي بطولة كبرى للمرة الثالثة على التوالي عندما يواجه كندا في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا. دعونا نلقي نظرة عن كثب على إحصائيات المباراة والتوقعات لهذه المواجهة المثيرة بين الأرجنتين وفرنسا.سيستضيف ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، هذه المباراة، حيث سيتأهل الفائز إلى المباراة النهائية لمواجهة أوروغواي أو كولومبيا.قد يشارك مهاجم إنتر ميلان تاخون بوكانان في بعض المباريات بعد استئنافه للتدريبات. وستتجه كل الأنظار إلى ألفونسو ديفيز، الذي من المتوقع أن ينتقل إلى ريال مدريد من بايرن ميونيخ في الصيف.جوناثان ديفيد لاعب ليل هو لاعب آخر تعرض لتكهنات كبيرة بشأن انتقالاته في السوق، لكن المهاجم يأمل في إظهار مهاراته على أرض الملعب، بعد أن سجل هدفًا واحدًا فقط في هذه المسابقة.

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تخوض الأرجنتين مباراة قوية وستكون الفريق الذي سيُهزم، بعد فوزها في آخر تسع مباريات، بما في ذلك ست مباريات بشباك نظيفة. ويُعتبر المنتخب الكندي الفريق الأضعف هنا، لكنه يعلم جيدًا أن الفريق الوحيد الذي هزمه في هذه البطولة حتى الآن هو الأرجنتين. وهذه تكرار لمباراة الجولة الأولى بين الفريقين، والتي شهدت فوز الأرجنتين 2-0 بهدفين من جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز.تلعب الأرجنتين بطلة العالم كفريق واحد، وتحصد الانتصارات واحدة تلو الأخرى. فقد تصدرت مجموعتها، التي ضمت أيضًا كندا، بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات.وتغلبت الأرجنتين على كندا وبيرو بهدفين نظيفين وعلى تشيلي بهدف نظيف لتتأهل إلى دور الستة عشر دون أي هزيمة. وبدا أن الأرجنتين في طريقها لتحقيق فوز آخر بعد تقدمها بهدف نظيف على الإكوادور في ربع النهائي، لكن هدفًا متأخرًا أجبرها على اللجوء إلى ركلات الترجيح.وأظهر حارس المرمى المتحمس مرة أخرى ذكاءه من خلال إنقاذ ركلتي جزاء أمام الإكوادور وبالتالي إنقاذ ليونيل ميسي الذي أهدر ركلته.

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بدأت كندا مشوارها في البطولة بخسارة 2-0 أمام الأرجنتين، حيث تلقت هدفين في الشوط الثاني. ثم تعافى المنتخب الكندي بفوزه 1-0 على بيرو، ثم تعادل سلبيًا مع تشيلي.كانت هذه النتيجة كافية لتأمين التأهل إلى ربع النهائي في المركز الثاني خلف الأرجنتين في المجموعة.

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ولم يتوقع الكثيرون فوز المنتخب البرازيلي في مباراة فنزويلا في دور الستة عشر، لكنه نجح في التعادل 1-1 قبل أن يتغلب عليه بركلات الترجيح.إنه لمن دواعي الفخر أن يصلوا إلى هنا، حيث لم يصل أي فريق من منطقة الكونكاكاف إلى الدور نصف النهائي في هذه المسابقة منذ عام 2016. وقد تكون نهاية قصة خيالية إذا وصلوا إلى النهائي، حيث لم يصل أي فريق من هذه المنطقة إلى نهائي كوبا أمريكا منذ المكسيك في عام 2001.

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شارك ليونيل ميسي في المباراة بأكملها ضد الإكوادور وبدا أنه خرج سالمًا، لولا إهداره ركلة الجزاء. ويبدو النجم الأرجنتيني جاهزًا لقيادة فريقه مرة أخرى، ومن المرجح أن يكون لاوتارو مارتينيز شريكه في الهجوم.وسيقدم لاعب وسط ليفربول أليكسيس ماك أليستر الدعم، حيث برر اختياره كصانع ألعاب بتمريرتين حاسمتين. حصل المدافع الكندي ديريك كورنيليوس على البطاقة الصفراء الثانية له في البطولة في المباراة الأخيرة أمام فنزويلا. ولحسن الحظ، كانت البطاقة السابقة له في مرحلة المجموعات، وتعيد قواعد كوبا أمريكا ضبط البطاقات الصفراء المتراكمة بعد مباريات المجموعات، مما يجعله متاحًا لنصف النهائي.

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في تسع من آخر 12 مباراة خاضتها الأرجنتين، شهدت المباراة هدفين أو أقل. شهدت الأرجنتين تسجيل أقل من 2.5 هدف في جميع مبارياتها الأربع في بطولة كوبا أمريكا هذه. ويتضمن ذلك الفوز بنتيجة 2-0 في المباراة الأولى من دور المجموعات على كندا. وشهدت كندا أيضًا هدفين أو أقل في جميع مبارياتها الأربع في بطولة كوبا أمريكا. فشلت كندا في التسجيل في أربع من مبارياتها الست الأخيرة.لقد تغلبت الأرجنتين على كندا بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، ولكن الأمور تغيرت كثيرًا منذ ذلك الحين. لقد كانت الأرجنتين ثابتة، إن لم تكن مذهلة، في حين فاجأت كندا الجميع بأدائها. لقد تفوقت حتى على فنزويلا في الجولة الأخيرة، لذا فقد يكون هناك بعض الثقة الهادئة في معسكر كندا.