مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وكندا يلا شوت في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وكندا يلا شوت في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 ، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، يواجه المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب البطولة وبطل كأس العالم 2022، منتخب كندا في مباراة مرتقبة تعكس تطور الفريقين على مدار البطولة. بعد فوز مستحق في مباراة الافتتاح على كندا بنتيجة 2-0، تصدرت الأرجنتين مجموعتها بأداء مميز ونقاط كاملة، لتتأهل إلى المراحل الإقصائية حيث تخطت الإكوادور بركلات الترجيح في ربع النهائي.

بالمقابل، قدّم المنتخب الكندي أداءً قويًا أيضًا، احتل المركز الثاني في مجموعته خلف الأرجنتين، وتأهل إلى نصف النهائي بفضل أداء متميز أمام فنزويلا، حيث تغلب عليها بركلات الترجيح في مباراة مثيرة.

المباراة المرتقبة بين الأرجنتين وكندا في نصف النهائي تعكس صراعًا بين الخبرة والشباب، حيث يسعى المنتخب الأرجنتيني إلى الاستمرار في مشواره الناجح والدفاع عن لقبه، بينما يسعى المنتخب الكندي إلى تحقيق المفاجأة والتأهل إلى نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

باعتبارها مباراة ذات أهمية كبيرة، من المتوقع أن تكون المواجهة حامية الوطيس ومثيرة، حيث يبدو المنتخب الأرجنتيني مفضلاً بفضل خبرته وجودته الفنية، لكن المنتخب الكندي لديه القدرة على الإفاجآت بفضل لاعبيه الشبان وروحهم القتالية.

بهذه الأجواء المثيرة، ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة نصف النهائي بفارغ الصبر، في انتظار معرفة من سيتأهل إلى النهائي ويقترب خطوة من تحقيق لقب كوبا أمريكا لعام 2024.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024؟

على الرغم من عدم حصول أي شبكة عربية على حقوق بث بطولة كوبا أمريكا 2024، إلا أن هناك عددًا من القنوات التلفزيونية حول العالم تمتلك حقوق بث هذه البطولة، مما يسمح للمشجعين بمتابعة مباراة الأرجنتين وكندا في نصف النهائي.

أحد القنوات الرائدة في بث الرياضة عالميًا هي شبكة ESPN، التي تقدم تغطية شاملة لأحداث البطولة بما في ذلك جميع مباريات المراحل النهائية مثل نصف النهائي. كما تعتبر شبكة Fox Sports أيضًا من القنوات المهمة التي تنقل البطولة، مما يتيح للمشاهدين متابعة الأكشن والتحليلات الرياضية المتخصصة.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

بالإضافة إلى ذلك، توفر قنوات كبيرة مثل BBC Sport وSky Sports في المملكة المتحدة، وTF1 في فرنسا، بالإضافة إلى قنوات مثل Globo في البرازيل، وTyC Sports في الأرجنتين، فرصة لعشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة المباريات الهامة بما في ذلك نصف النهائي.

بفضل هذه القنوات المتنوعة، يمكن للمشجعين العرب والعالميين على حد سواء الاستمتاع بمشاهدة المواجهة المثيرة بين الأرجنتين وكندا، والتي ستحدد من سيتقدم إلى النهائي وينافس على لقب كوبا أمريكا 2024.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكندا

TV Publica HD

ANT 1 (Greece)

Sport TV2 Portugal

TV3 Sport 1 Dan

Premier Sports 1 HD

L'Equipe TV

Arena Sport 2 HD Croatia

V Sport Premium HD

TV8.5 Turkey

V sport 1 HD Norge

Sportitalia

Max Sport 3 HD

Arena 4 HD Hungary

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

RTVS Sport

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

كذلك لا توجد وسيلة في العالم العربي يمكن من خلالها متابعة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وكندا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024؟

تقام مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا صباح يوم الأربعاء 10 يوليو/تموز 2024 على ملعب "ميتلايف".

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية والرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات.

