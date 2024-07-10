موعد مباراة هولندا وإنجلترا باليورو

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع المنتخب الهولندي بنظيره الإنجليزي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



ونجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز على المنتخب السويسري بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة في شوطيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

فيما حقق المنتخب الهولندي الفوز على تركيا بهدفين مقابل هدف واحد، ليتأهل لنصف نهائي المسابقة.

موعد مباراة هولندا وإنجلترا

تنطلق مواجهة المنتخب الهولندي أمام نظيره الإنجليزي في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب سيجنال إيدونا بارك.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وإنجلترا

وتُنقل مواجهة المنتخب الهولندي أمام نظيره الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.