رئيس هيئة ستاد القاهرة: لم أرفض استضافة مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي حقيقة ما تردد حول رفضه استضافة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بسبب تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التي ينتقد من خلالها أرضية الملعب.

وقال وليد عبد الوهاب في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى: "ما تردد حول رفضي استضافة مباراة الأهلي وبيراميدز غير صحيح ولم أرسل أي جوابات أو خطابات تشير إلى رفضي ستاد القاهرة ليس ملكي"

وأضاف: "مشكلة الحُفر في ستاد القاهرة أرسلت لحلها من 28 يونيو لذلك نسعى لحلها ونعمل بالفعل لتطوير صيانة الملعب"

واختتم: "النادي الأهلي لديه علاقة جيدة معنا وكذلك كل الأندية"