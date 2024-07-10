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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

إعلام القاهرة تكشف حقيقة إجبار دفعة كاملة على السمر كورس

كلية الإعلام بجامعة
كلية الإعلام بجامعة القاهرة

نفت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ما تم تداوله بشأن إجبار دفعة كاملة على السمر كورس بسبب خطأ إدارى، قائلة: لا صحة لما تم نشرته إحدى الصحف الإخبارية حول إقرار الكلية لتدريب ميداني لطلبة المستوى الرابع خلال الفصل الصيفي تعويضًا عن تدريب لم يتم مسبقًا.

وذكرت كلية الإعلام بـ جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه لا يوجد أى تدريب ميدانى يتم طرحه خلال الفصل الصيفى وفقًا للوائح المنظمة للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية، حيث يتم طرح التدريب الميدانى فى الفصلين الأول والثانى من العام الدراسى فقط.

وأهابت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الإعلاميين الرجوع إلى إدارة الكلية والمتحدث الرسمى لها، للحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة.

 

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