الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

خالد الهنائي يكشف تفاصيل مثيرة في انتقال رفعت للوحدة الإماراتي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي أن  وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت لم يكن له دور في انتقال أحمد رفعت إلى نادي الوحدة الإماراتي.

وقال خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أحمد دياب هو من قاد المفاوضات معانا لانتقال أحمد رفعت لنادي الوحدة الإماراتي والحديث في كل الأمور الإدارية مع دياب وليس دعبس".

وأضاف:" في نادي فيوتشر أبلغوني أن وليد دعبس لازم يمضي على عقود انتقال أحمد رفعت لنادي الوحدة الإماراتي لأنه رئيس النادي القادم".

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