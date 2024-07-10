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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إتحاد الكرة يعلن استمرار إبراهيم عادل في معسكر المنتخب الأولمبي

ابراهيم عادل
ابراهيم عادل

تلقي اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم طلب من نادي بيراميدز للاستعانه بلاعبه إبراهيم عادل فى مباراه النادى المقبله فى دورى نايل.

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وبمراجعه الجهاز الفني والطبي للمنتخب الاولمبي افادوا بإصابة اللاعب وتفضيلهم الابقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية والفنية.
وفى سبيل ذلك تم التنسيق مع الجهاز الطبي للنادى  للاطمئنان على لاعبه.
وبذلك يستمر اللاعب مع باقي زملاءه بالمعسكر استعدادا للسفر لمدينة بوردو الفرنسيه لتأديه المباريات الودية مع العراق و اوكرانيا استعدادا لانطلاق اولمبياد باريس.

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