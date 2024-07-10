الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

اليوم| أداء امتحانات الثانوية العامة 2024  الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية، والرياضيات البحتة، وعلم النفس والاجتماع. 

ويمتحن طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وامتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة الرياضية، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية. 

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية. 

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ. 

ويجيب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة. 

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية. 

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2024 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كل سبل الراحة للطلاب في اللجان امتحانات الثانوية العامة 2024، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2024. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوزيع أوراق البابل شيت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على الطلاب مبكرًا قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الهدف من توزيع أوراق البابل شيت مبكرًا في امتحانات الثانوية العامة 2024 هو السماح للطلاب بكتابة بياناتهم دون التأثير على وقت الإجابة المحدد. 

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضرورة التأكد من كتابة البيانات في أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل دقيق وصحيح حتى يحصل الطالب على حقه. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات في أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2024، لضمان حق الطالب. 

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 من كتابة البيانات نيابة عن الطالب وإنما يراجعها للتأكد من صحتها فحسب.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وتفتيش دورات المياه في اللجان يوميًا تفتيشًا دقيقًا.

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