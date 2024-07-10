المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الجامعة العربية تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون العربي الافريقي



استقبل سعادة السفير/مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدي جامعة الدول العربية وعضو مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، السيد/ موسي أبوجليّل ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون العربي الافريقي ، بمقر المندوبية الدائمة لدولة فلسطين صباح أمس الأثنين 8 يوليو 2024م من أجل مد جسور التعاون المشترك من خلال برنامج التدريب الذي تقيمه المندوبية،

وقد دار النقاش حول الجهود التي تبذلها المندوبية بين ربوع البلاد العربية كما تطرق الحديث حول أواصر العلاقات التاريخية بين القاهرة وفلسطين والتي تتسم بالاستمرارية والتطور ولا تزال متميزة في عهد فخامة السيد الرئيس/عبدالفتاح السيسي وفخامة الرئيس/محمود عباس ، فالروابط التاريخية والمتأصلة بين الشعبين مثال عربي يحتذى به في العلاقات بين دول العالم ، وفي مختلف المجالات ، فالعلاقات المشتركة والمتبادلة بين مصر وفلسطين على جميع الأوجه لها تاريخ وجذور من الترابط والتماسك في السراء والضراء.



حضر اللقاء من المندوبية سعادة المستشار/ رزق الزعانين ، المستشار الأول في المندوبية ، والسيد/ماهر أسامة مسعود ملحق دبلوماسي بالمندوبية، والسيدة/ضحى جراد ، مديرة مكتب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية

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المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربيّة